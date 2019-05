Ein Kinder-Streit endet für Erwachsene in der Notaufnahme. Archiv

Quelle: Andreas Arnold/dpa

Ein Streit zwischen Kindern hat in NRW eine Schlägerei unter Erwachsenen ausgelöst. Die Kinder waren an einem See in Iserlohn aneinandergeraten. Laut Polizei waren an der anschließenden Auseinandersetzung zehn alkoholisierte Menschen beteiligt, fünf wurden leicht verletzt.



Eine Frau verlor nach einem Sturz das Bewusstsein und wachte erst im Rettungswagen wieder auf. In der Notaufnahme trafen sich dann anscheinend mehrere Beteiligte wieder. Ein Mann wurde laut Polizei gewürgt und beschimpft.