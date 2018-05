In vielen Orten - wie hier in Hamburg - knickten Bäume um Quelle: Christian Charisius/dpa

Sturmtief "Herwart" braust über Deutschland hinweg und richtet zahlreiche Schäden an. Besonders betroffen waren der Norden und Osten. So schlimm wie bei "Xavier" vor gut drei Wochen waren die Folgen aber nicht. Am Mittag flaute "Herwart" langsam wieder ab. Zunächst waren fünf Verletzte bekannt.



Die Züge in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen standen still. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete endeten vorzeitig.