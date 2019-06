Zwar werden jährlich mehr neue Wohnungen gebaut - im vergangenen Jahr wurden in allen Preislagen knapp 286.000 Einheiten fertig. Doch das ist nicht genug oder zu teuer. Ziel der Koalition sind insgesamt 350.000 neue Wohnungen jährlich. Der Mieterbund hält allein 200.000 neue bezahlbare Mietwohnungen pro Jahr für nötig, darunter widerum 80.000 Sozialwohnungen. "Wir brauchen dringend bezahlbare Wohnungen", sagte Verbandspräsident Franz-Georg Rips zum Auftakt des Mietertages am Freitag. Für einen Großteil der Bevölkerung seien Eigentumswohnungen nicht finanzierbar. Der Bund müsste seine Mittel verdreifachen, bis der Rückstand an bezahlbaren Wohnungen aufgeholt sei, so der Rips.



Bundeskanzlerin Merkel setzt dabei auf private Investoren: "Die beste Antwort auf Wohnungsknappheit ist, neuen Wohnraum zu schaffen", sagte sie bei der Mitgliederversammlung des Deutschen Mieterbundes in Köln. Die Grünen fordern jährlich 100.000 "dauerhaft bezahlbare" Wohnungen, zudem ein Sofortprogramm mit dem 100.000 Dächer und Häuser ausgebaut werden.