Durch seine Fähigkeiten als Ingenieur und Urheber von militärischen Bauten empfahl er sich dem Herzog von Mailand, Ludovico Sforza. Als Künstler wollte er in der norditalienischen Metropole nur in Friedenszeiten arbeiten - unter anderem an einem riesigen Reiterdenkmal, das allerdings nie über das Stadium von Entwürfen hinauskam. Auch das zieht sich durch Leonardos Leben: Er sprühte von Ideen, unermüdlich begann er mit neuen Konstruktionen, Skizzen, nahm Aufträge an. Vieles blieb unvollendet. Nur rund ein Dutzend seiner Gemälde sind erhalten.



Als eines seiner berühmtesten Werke gilt heute der vitruvianische Mensch, die Zeichnung eines Mannes mit ausgestreckten Armen und Beinen, der in zwei überlagerten Positionen mit den Fingerspitzen und Fußsohlen einen Kreis und ein Quadrat berührt. Die Skizze zeigt exemplarisch, dass bei Leonardo das Interesse an Anatomie und Symmetrie untrennbar mit Ästhetik verbunden war.