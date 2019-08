Magellans Verdienste ermutigen Entdecker und Abenteurer in der Moderne. So erzählt der frühere kanadische Nasa-Astronaut Dafydd Williams, der an zwei Raummissionen teilnahm, dass es bei der Vorbereitung langer Missionen immer geheißen habe: "Die Lehren der Zukunft werden in der Vergangenheit geschrieben." In diesem Sinne hätten sehr viele im Raumfahrtprogramm über Magellans Weltumsegelung gelesen.



Auch der US-Millionär Victor Vescovo, der die sieben höchsten Gipfel der Welt erklommen hat und auf Skiern zu Nord- und Südpol gelaufen ist, hat sich Magellan schon früh als Vorbild auserkoren. Schließlich sei der Portugiese "sehr klug, sehr entschlossen und natürlich ein großer Anführer" gewesen.