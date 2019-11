Nicht nur Senator Sanders kritisierte Trump scharf.

Quelle: Chris Carlson/AP/dpa

Die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten haben US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre scharf kritisiert. Bei ihrer fünften TV-Debatte äußerten sie sich empört über die Enthüllungen in den Impeachment-Ermittlungen gegen Trump.



Senator Bernie Sanders sagte, Trump sei ein "pathologischer Lügner" und der "wohl der korrupteste Präsident" in der modernen US-Geschichte. Ex-US-Vizepräsident Joe Biden sagte, Trump habe Militärhilfe an die Ukraine aufgehalten, um ihn als Kandidat zu verhindern.