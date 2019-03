Ganz anders dagegen die offizielle Linie in Russland, das sich als wieder erstarkte Rohstoff- und stolze Atommacht von niemandem Vorschriften machen lässt. Schon lange ärgert sich Moskau über ein Vordringen der Nato bis an seine Grenzen, sieht in zahlreichen Konflikten der Region die lange Hand Washingtons. Die Marschrichtung seiner Politik gab Putin in seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 vor.