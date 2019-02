Der US-Künstler Andy Warhol hätte an unserem Jahrzehnt seine wahre Freude gehabt. Seine Prophezeiung, dass "jeder für 15 Minuten weltberühmt werden kann", ist längst Realität geworden. Das fasziniert vor allem Teenager, von denen so mancher träumt, einen erfolgreichen Social-Media-Kanal zu betreiben oder als Influencer durch die Welt zu jetten. Die Währung, die in ihren Kreisen zählt, heißt Aufmerksamkeit - und das nicht nur bei realen Freunden, sondern eben auch in den sozialen Netzwerken in Form von Likes, Followern und Views. Und das Smartphone ist dabei der Schlüssel zur Welt.