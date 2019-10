Doch Willy Brandt bedeutet für die SPD mehr als nur Wahlerfolge. Er steht auch für den Aufbruch aus einer bleiernen Zeit. Nach den zwar wirtschaftlich erfolgreichen, kulturell aber biederen Adenauer-Jahren verkörperte Brandt Aufbruch und Zukunft. Dieser Optimismus verdichtet sich in seiner berühmten Forderung "Mehr Demokratie wagen", die er am 28. Oktober 1969 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn erklärte.