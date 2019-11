Braunkohlekraftwerk Jänschwalde (Archiv).

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Die Kohlegebiete Europas fordern von der neuen EU-Kommission mehr Hilfe für den Strukturwandel in den Braunkohleregionen. Vertreter von 14 Kohleregionen unterzeichneten in Görlitz eine Erklärung. Allein im Lausitzer Revier stehe die Braunkohle für einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und 20.000 Beschäftigte, sagte der sächsische Europaminister Oliver Schenk (CDU).



Europaweit sind in zwölf EU-Staaten 185.000 Menschen in der Kohleförderung sowie 52.000 in der Kohleverstromung beschäftigt.