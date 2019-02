Britische Premierministerin Theresa May will kämpfen. Archivbild

Quelle: Alastair Grant/AP/dpa

Trotz des Neins aus Brüssel pocht die britische Premierministerin Theresa May beim Brexit auf Nachverhandlungen mit der EU und erwartet eine "pragmatische Lösung". "Wenn ich nach Brüssel zurückkehre, werde ich für Großbritannien und Nordirland kämpfen", schrieb May im "Sunday Telegraph".



Die EU lehnt Nachverhandlungen über das mit May geschlossene Austrittsabkommen ab. Insbesondere beharrt Brüssel auf der Garantie für eine offene Grenze auf der irischen Insel, den sogenannten Backstop.