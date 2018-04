Die Reederei Scandlines wurde für 1,7 Milliarden Euro verkauft. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die deutsch-dänische Fährreederei Scandlines ist für 1,7 Milliarden Euro verkauft worden. Finanzinvestor 3i, alleiniger Inhaber der Reederei, habe demnach an ein Konsortium aus den Vermögensverwaltern First State Investment und Hermes Investment Management verkauft, sich aber sofort Anteile über 35 Prozent gesichert.



Scandlines betreibt zwei Fährlinien zwischen Rostock und dem dänischen Gedser und von Puttgarden in Schleswig-Holstein nach Rodby mit insgesamt rund 42.000 Überfahrten pro Jahr.