Friedrich Schiller schrieb den Brief im Jahr 1794.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Brief von Friedrich Schiller (1759-1805) ist im zweiten Anlauf versteigert worden. Das Schriftstück des Dichters aus dem Jahr 1794 brachte in einer Benefiz-Auktion 13.000 Euro ein, wie das Auktionshaus Eppli in Stuttgart mitteilte. Den mehr als 50 Jahren als verschollen gegoltenen Brief hatte eine Frau dem Auktionshaus gegeben.



Eigentlich sollte der Brief schon am Freitag versteigert werden und mehr als 20.000 Euro einbringen. Doch es hatte sich erst im Nachgang ein Interessent gemeldet.