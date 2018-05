Ein Aktgemälde des italienischen Malers Amedeo Modigliani ist für 157 Millionen Dollar versteigert worden. Das Werk "Liegender Akt" von 1917 ist damit auch das teuerste versteigerte Gemälde in der Geschichte des 1744 in London gegründeten Auktionshauses Sotheby's.



Der Höchstpreis von 170 Millionen Dollar für einen Modigliani wurde bei der Auktion in New York allerdings verfehlt. Der vorige Besitzer hatte 2003 nicht einmal ein Sechstel des jetzt erzielten Erlöses gezahlt.