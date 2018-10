Der Krieg im Jemen wird für die Bevölkerung zu einer immer größeren Katastrophe. Quelle: Hani Al-Ansi/dpa

Trotz der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg hat die neue Bundesregierung bisher Rüstungsexporte für 254 Millionen Euro an das Königreich genehmigt. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Omid Nouripour hervor.



Die Opposition reagierte empört auf die neuen Zahlen. Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht warf der Regierungskoalition vor, "die größte humanitäre Katastrophe der Welt" weiter anzuheizen.



Dem von Saudi-Arabien geführten Kriegsbündnis gehören die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Ägypten, Bahrain, Jordanien, Kuwait, Marokko, der Senegal und der Sudan an. Es bekämpft seit 2015 die vom Iran unterstützten schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen.