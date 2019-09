B.B. King mit einer Gitarre. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Eine Gitarre von Blues-Legende B.B. King ist in Los Angeles für 280.000 Dollar unter den Hammer gekommen. Damit erlöste die schwarze Gibson ES-345 weitaus mehr als die Schätzsumme von 80.000 bis 100.000 Dollar, wie das Auktionshaus Julien's mitteilte. Der Käufer wolle anonym bleiben.



Bei Julien's waren am letzten Wochenende in Los Angeles mehr als 550 Stücke aus dem Nachlass des 2015 im Alter von 89 Jahren verstorbenen Musikers versteigert worden. Insgesamt seien dabei 1,3 Millionen Dollar zusammengekommen.