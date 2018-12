Frank Zander (l) begrüßt seine Gäste im Estrel-Hotel.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Entertainer Frank Zander hat am Freitag erneut rund 3.000 Obdachlose und Bedürftige in Berlin mit Gänsebraten bewirtet. Zu dem traditionellen Weihnachtsessen mit Musikprogramm hatte Zander unter dem Motto "Weihnachten mit Frank" zum 24. Mal in das Berliner Estrel-Hotel eingeladen.



Neben dem Festessen und einem Bühnenprogramm gab es für die Gäste vor Ort auch Sachspenden wie warme Kleider und Schlafsäcke. Unterstützt wurde der Sänger den Angaben zufolge von rund 350 Helfern.