Dieser Hut hat Geschichte geschrieben: In Frankreich ist ein Zweispitz von Napoleon Bonaparte für 350.000 Euro versteigert worden. Die Kopfbedeckung sei 1815 nach der verlorenen Schlacht von Waterloo gefunden worden. Das teilte das Auktionshaus in Lyon mit.



Wer den Zweispitz ersteigerte, ist nicht bekannt. Er war zuvor auf bis zu 40.000 Euro geschätzt worden. Napoleon soll in den 15 Jahren seiner Herrschaft rund 120 Hüte besessen haben. Davon konnten ihm Historiker 19 eindeutig zuschreiben.