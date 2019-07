Migranten gehen an einem Grenzzaun vorüber. Archivbild

Quelle: Christian Torres/AP/dpa

Rund 40.000 Migranten sollen an der Grenze zwischen Mexiko und den USA Arbeit in Fabriken bekommen, in denen Einzelteile zu verschiedenen Produkten zusammengesetzt werden. Kommende Woche werde eine entsprechende Vereinbarung mit den Montagebetrieben in Nordmexiko unterzeichnet, sagte Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador.



Nach einer Schätzung seiner Regierung von Anfang Juni warten mehr als 18.000 Menschen auf der mexikanischen Seite der Grenze, um in den USA Asyl beantragen zu können.