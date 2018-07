Der 706-Karat-Diamant aus Sierra Leone. Quelle: Handout/SLBC/AP/dpa

Ein mehr als 700 Karat schwerer Diamant ist in New York für 6,5 Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Dollar) versteigert worden. Käufer des "Friedensdiamanten" ist der Diamantenhändler Laurence Graff. Das teilte die Rapaport-Gruppe mit, die die Auktion für die Regierung von Sierra Leone organisiert hatte.



Ein Teil des Geldes soll den Menschen des Landes zugute kommen. Der Diamant, der zu den größten je gefundenen gehört, war von einem Pastor in einer Mine entdeckt worden.