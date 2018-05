New Yorker Plaza Hotel wird für 600 Millionen Dollar verkauft Quelle: Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Nach jahrelangen Gesprächen ist der Verkauf des historischen Plaza Hotel in New York offenbar beschlossene Sache. Es soll für 600 Millionen Dollar an zwei Investoren verkauft werden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen leitenden Angestellten des indischen Sahara-Konzerns, der das Hotel besitzt.



Bei den Käufern handle es sich um den New Yorker Investor Shahal Khan und den aus dem Iran stammenden Kamran Hakim, der zahlreiche Immobilien in der Stadt besitzt.