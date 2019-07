Versteigerung von Becker-Erinnerungsstücken.

Quelle: Wyles Hardy & Co/dpa

Die Zwangsversteigerung von Trophäen und Erinnerungsstücken des Tennis-Idols Boris Becker in London hat 765.000 Euro eingebracht. Am teuersten wurde eine von Tiffany hergestellte Replik aus Silber des US-Open-Pokals von 1989 versteigert, so Beckers Insolvenzverwalter. Sie ging für 167.000 Euro weg.



Mit dem Erlös soll ein Teil der Schulden Beckers beglichen werden. Nach Schätzungen des Insolvenzverwalters könnten sich die Schulden des 51-Jährigen auf bis zu 56 Millionen Euro belaufen.