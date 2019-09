Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident. Archivbild

Quelle: Marijan Murat/dpa

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl 2021 erneut antreten. Der Landesverband der Grünen verbreitete per Twitter einen entsprechenden Brief Kretschmanns "an die Bürgerinnen und Bürger".



Kretschmann ist seit 2011 der erste und bisher einzige grüne Ministerpräsident eines Bundeslandes. Er genießt hohe Beliebtheit in der Bevölkerung. Kretschmann hatte zuletzt aber immer wieder darauf verwiesen, dass er zur nächsten Landtagswahl 72 Jahre alt sei.