Umweltministerin Schulze (SPD) auf UN-Klimakonferenz. Archivbild

Quelle: Sadak Souici/dpa

Deutschland stockt seine Finanzhilfe für die Anpassung von Entwicklungsländern an den Klimawandel auf. Umweltministerin Svenja Schulze sagte auf der UN-Klimakonferenz im polnischen Kattowitz einen zusätzlichen Beitrag von 70 Millionen Euro zu.



"Wir setzen mit unserer Unterstützung für den Anpassungsfonds ein Zeichen der Solidarität", teilte die SPD-Politikerin mit. "Denn unter dem Klimawandel leiden die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben."