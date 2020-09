"Bildungsurlaub" steht in einem Kalender. Symbolbild

Quelle: Daniel Naupold/dpa

Arbeitnehmer sollen der SPD-Spitze zufolge einen bundesweiten Rechtsanspruch auf Weiterbildung im Berufsalltag bekommen. "Passend zu dreieinhalb Jahren Berufsausbildung sollte man in einem Berufsleben noch einmal insgesamt dreieinhalb Jahre Weiterbildung vorsehen", sagte SPD-Chefin Saskia Esken. Das seien etwa zwölf Arbeitstage im Jahr.



In manchen Bundesländern gibt es bereits einen Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr. "Ich finde, dass dieser Rechtsanspruch überall in Deutschland gelten sollte", so Esken.