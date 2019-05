Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes haben Familienministerin Giffey (SPD) und der Deutsche Kinderschutzbund dazu aufgerufen, die Kinderrechte schnellstens in die Verfassung aufzunehmen.



70 Jahre nach Verkündung des Grundgesetzes sei die Zeit reif dafür, sagte Giffey. Dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden, haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Für eine solche Verfassungsänderung sind Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat nötig.