Demonstration für Migranten an griechisch-türkischer Grenze.

Quelle: Markus Scholz/dpa

Tausende Menschen haben in Hamburg für die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem griechisch-türkischen Grenzgebiet demonstriert. Wenn Europa seine Grenzen schließe, müssten alle Menschen auf die Straße gehen, "die für Solidarität und das Recht auf Asyl einstehen", so ein Organisator der Initiative Seebrücke.



Erwartet werde von der EU, von Deutschland und Hamburg, dass die "Menschen im Niemandsland an der griechisch-türkischen Grenze aufgenommen" und Lager auf den griechischen Inseln evakuiert werden.