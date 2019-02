Verkehrsminister Scheuer (CSU) verteidigt Bahn-Auslandsgeschäft.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Zu wenig Verkehr von der Straße geholt, Marktanteile verloren, planlos im Auslandsgeschäft - diese Bahn-Kritik des Bundesrechnungshofs ist aus Sicht von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) überzogen. Mit Töchtern im Ausland kompensiere der Konzern rückläufige Erträge in Deutschland, sagte er bei einer Branchentagung in Berlin.



In den letzten Wochen war darüber diskutiert worden, ob die Bahn ihre Auslandstochter DB Arriva verkaufen soll, um Geld für Investitionen zu bekommen.