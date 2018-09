Der Weltraumbergbau wird in Zukunft immer wichtiger werden. Quelle: Nasa Jpl Caltech Msss / Handout/NASA JPL CALTECH MSSS/dpa

Im Wettlauf um Bodenschätze im All hat der Industrieverband BDI die Bundesregierung zu einer schnellen Umsetzung eines nationalen Weltraumgesetzes aufgefordert.



Wenn Deutschland seine Schlüsselposition in der Luft- und Raumfahrt behalten und ausbauen will, muss die Bundesregierung rasch ihren im Koalitionsvertrag angekündigten Plan umsetzen, heißt es in einem Positionspapier des BDI. Er fordert die Verabschiedung eines Weltraumgesetzes mit einem gesonderten Kapitel für Weltraumbergbau.