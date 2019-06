Das Bundeskabinett hat ein Gesetz für höhere Löhne in der Alten- und Krankenpflege auf den Weg gebracht. Ziel ist, dass möglichst in der gesamten Pflegebranche künftig Tariflöhne gelten, die zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auszuhandeln sind.



Alternativ sollen die Mindestlöhne in der Pflege angehoben werden. Es soll nicht mehr nur Mindestlöhne für Hilfskräfte geben, sondern auch spezielle Lohnuntergrenzen für ausgebildete Fachkräfte und keine Unterschiede zwischen Ost und West.