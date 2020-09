Die Obamas haben zusammen drei Grammys gewonnen. Archivbild

Quelle: Ashlee Rezin Garcia/Chicago Sun-Times/AP/dpa

Ex-First-Lady Michelle Obama hat einen Grammy für die Hörbuchversion ihrer Autobiografie "Becoming: Meine Geschichte" gewonnen. Die Grammy-Akademie gab die Auszeichnung für die Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama bekannt. "Becoming" war Ende 2018 erschienen und wurde schnell zum Bestseller.



Obama schildert darin ihre acht Jahre im Weißen Haus und gibt Einblicke in ihr Privatleben. Die Obamas haben nun bereits drei Grammys eingeheimst: Barack Obama war für zwei seiner Hörbücher ebenfalls geehrt worden.