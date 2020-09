Polizei sperrt den Tatort ab.

Quelle: Uwe Zucchi/dpa

Volkmarsens Bürgermeister Hartmut Linnekugel (parteilos) hat sich schockiert über den Zwischenfall beim Rosenmontagszug in Volkmarsen gezeigt. "Wir sind alle betroffen, alle tief geschockt."



Im Rathaus wurde ein Notlagezentrum mit Seelsorge und Polizeikräften eingerichtet. Dort erhalten Betroffene und Angehörige gesicherte Informationen und Unterstützung, wie die Polizei Nordhessen mitteilte. In der nordhessischen Stadt war ein Autofahrer in einen Rosenmontagsumzug gefahren.