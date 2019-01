Kramp-Karrenbauer (CDU) pocht auf ihr Vorschlagsrecht. Archivbild

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Vor der CDU-Klausur hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer eine Personaldebatte um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel zurückgewiesen. Es sei ihr Recht, einen Spitzenkandidaten für die nächste Kanzlerkandidatur vorzuschlagen.



"Das galt für alle Vorsitzende der CDU und das wird auch für mich gelten", sagte sie der "Welt am Sonntag". Die CDU-Spitze beginnt am Abend in Potsdam ihre Klausur und will unter anderem ihren Kurs für die Europawahl und die Landtagswahlen abstecken.