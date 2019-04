Der italienische Vize-Regierungschef Luigi Di Maio.

Quelle: Roberto Monaldo.Lapress/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der italienische Vize-Regierungschef Luigi Di Maio hat sich für mehr Macht für das EU-Parlament ausgesprochen. "Wir brauchen einen Plan, der innerhalb von zehn Jahren die europäische Regierungsform umbaut. Dann können wir auch gemeinsame Politik machen", sagte er der "Welt".



Seine Fünf-Sterne-Bewegung gehe "diese Europawahl mit dem Ziel an, den europäischen Traum wiederzubeleben". Er stehe hinter "Italy First", dennoch strebe er "eine gemeinsame Export- und Außenpolitik in Europa an."