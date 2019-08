Polizeieinsatz gegen Demonstranten am vergangenen Samstag.

Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Eine Woche nach massiver Polizeigewalt gegen friedliche Demonstranten will die russische Opposition heute in Moskau wieder für freie und faire Wahlen eintreten. Trotz eines Demonstrationsverbots und Warnungen der Behörden haben liberale Kräfte die Moskauer aufgerufen, für ihr Recht auf demokratische Wahlen am 8. September auf die Straße zu gehen.



Ziel der Aktion im Zentrum der russischen Hauptstadt ist es, eine Zulassung von Oppositionskandidaten bei der Stadtparlamentswahl zu erreichen.