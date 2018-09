Streik deutscher Ryanair-Mitarbeiter. Quelle: Silas Stein/dpa

Passagiere der Ryanair müssen sich nach dem Streik der deutschen Piloten und Flugbegleiter auf weitere Arbeitskämpfe einrichten. Flugbegleiter-Gewerkschaften kündigten in Brüssel für den 28. September in Spanien, Italien, Portugal und den Benelux-Staaten Streiks an.



Die Rede war vom größten Streik in der Geschichte des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Die Gewerkschaften fordern die Anwendung des jeweils nationalen Arbeitsrechts, nicht nur des irischen.