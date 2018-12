Thomas Oppermann bei "maybrit illner"

Quelle: ZDF

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) sieht für den Fall, dass Merkel-Erzrivale Merz CDU-Chef wird, zunächst keine akute Gefahr für die Kanzlerschaft Merkels. Merz werde Merkel nicht angreifen. Aber er werde Themen aufnehmen und zuspitzen, sagte er in der ZDF-Sendung "maybrit illner".



Merkel werde dann praktisch täglich auf die Meinung ihres Parteivorsitzenden angesprochen. So lange sie ja sage, gebe es keine Probleme. Aber wenn sie mal anderer Meinung sei, "dann ist der Konflikt sofort da", so Oppermann. Letzteres würde früher oder später "sicherlich passieren".