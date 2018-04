Prinz Harry bekam eine Einladung nach Australien. Quelle: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Australiens Tourismusminister hat Prinz Harry zum Feiern nach Down Under eingeladen. Steve Ciobo schickte eine Ideenliste mit möglichen Aktivitäten für einen Junggesellenabschied, wie lokale Medien berichteten.



Zu seinen Vorschlägen für Harrys letzte Nacht in Freiheit gehören demnach eine Kneipentour mit dem Hubschrauber, Schwimmen mit Walhaien oder ein Flug mit dem Jetpack an der Goldküste. Prinz Harry und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle wollen im Mai 2018 heiraten.