Deutschland investiert für Klimaschutz international in Wälder.

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Zum Schutz des Klimas gibt Deutschland mehr Geld für den Erhalt und Wiederaufbau von Wäldern aus. Anlässlich der Weltklimakonferenz in Polen kündigte das Umweltministerium neue Fördervorhaben an.



"Investitionen in den Schutz oder den Wiederaufbau von Wäldern zahlen sich dreifach aus: für den Klimaschutz, für die biologische Vielfalt und für die Menschen, die vor Ort vom Wald leben", sagte Ministerin Svenja Schulze (SPD). Mit insgesamt 25 Millionen Euro werden neue Projekte unterstützt.