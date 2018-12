Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Archivbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erwartet nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Chefin eine stärkere Profilbildung der Partei. "Es muss hier eine klare Handschrift deutlich werden", sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



Es müsse deutlich werden: "Was ist wirklich reine CDU-Politik? Was sind die Kompromisse, die wir machen müssen, weil wir eine Bundesregierung brauchten und dafür einen Koalitionsvertrag unterschreiben mussten?"