BDI-Präsident Dieter Kempf.

Für den Umbau des Energiesystems in Deutschland müssen laut Industriepräsident Dieter Kempf auch die Bürger einen Preis zahlen. "Es darf nicht das Prinzip gelten: nicht in meinem Hinterhof", sagte Kempf mit Blick auf Proteste etwa gegen neue Windräder oder Strommasten.



Es könne nicht sein, dass sich notwendige Vorhaben für alle aus Rücksicht auf zahlenmäßig überschaubare Bürgerinitiativen über viele Jahre verzögerten. "Wenn jeder nur an sich denkt, bleibt das Gemeinwohl auf der Strecke, weil verbindende Ziele fehlen."