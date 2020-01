Eine Servicekraft zapft in einer Gaststätte ein Bier. Archivbild

Quelle: Axel Heimken/dpa

Fassbier wird in vielen Fällen für die Gastronomie teurer. Der führende deutsche Bierhersteller, die Radeberger Gruppe, hebt für den Großteil seiner Produkte den Fassbierpreis Anfang März an. Ausgenommen seien Kölsch-Fassbiere und das Stuttgarter Hofbräu, sagte eine Sprecherin. Zur Höhe der geplanten Preisanhebungen gab es keine Angaben.



Zur Radeberger Gruppe gehören mehr als 40 Biermarken in Deutschland. Der Konzern begründete die Erhöhungen mit stetigen Kostensteigerungen, die nun nicht mehr intern kompensiert werden könnten.