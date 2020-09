Der Literaturnobelpreis für das Jahr 2019 geht an den österreichischen Schriftsteller Peter Handke. Zugleich erhält die polnische Schriftstellerin Olga Tokarczuk den nachgeholten Literaturnobelpreis für das Jahr 2018. Dies teilte die Schwedische Akademie in Stockholm mit.



Im vergangenen Jahr war die Vergabe der Auszeichnung wegen eines Skandals bei der Akademie ausgefallen und auf dieses Jahr verschoben worden. Am Freitag folgt die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers.