Erntereifer Weizen steht auf einem Feld in der Sonne. Symbolbild Quelle: Federico Gambarini/dpa

In der kommenden Woche könnte die erste große Hitzewelle dieses Sommers nach Deutschland kommen. "Bislang war es zwar fast immer sehr warm, es gab aber noch nicht über mehrere Tage in weiten Teilen des Bundesgebiets über 30 Grad", erklärte der Meteorologe Thore Hansen vom Deutschen Wetterdienst.



Subtropische Luftmassen könnten das bald ändern. "Die ohnehin schon extreme Trockenheit, vor allem in Norddeutschland und Teilen Ostdeutschlands, wird sich also weiter verschärfen", so Hansen.