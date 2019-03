Steinmeier trägt sich in das Kondolenzbuch ein.

Quelle: Sandra Steins/Bundespresseamt/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich in der Botschaft Neuseelands in das Kondolenzbuch für die Opfer von Christchurch eingetragen und dem Land seine "tief empfundene Anteilnahme" übermittelt. "Besonders verachtenswert ist, dass Menschen Opfer dieser feigen Anschläge wurden, die friedlich ihrem Glauben nachgingen", schrieb Steinmeier.



Bei Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch waren am Freitag 50 Menschen ermordet und zahlreiche weitere verletzt worden.