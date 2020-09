Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump plant ein Maßnahmenpaket, um den wirtschaftlichen Auswirkungen durch das Coronavirus entgegenzusteuern. Bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington kündigte Trump an, die Regierung wolle mit dem Kongress etwa über Lohnsteuererleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen reden.



Angedacht seien auch Hilfen für Menschen, die nach Stundenlohn bezahlt würden - für die also bei einem Arbeitsausfall wegen einer Erkrankung besondere Härten entstehen.