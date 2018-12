Präsident Macron setzt Steuererhöhungen aus. Archivbild

Quelle: Olivier Matthys/AP/dpa

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel, die in Frankreich gewalttätige Proteste ausgelöst hatten, für das gesamte Jahr 2019 ausgesetzt. Elyseekreise bestätigten der dpa entsprechende Medienberichte. Die Steuererhöhung war ursprünglich für den Jahreswechsel geplant.



An den Erhöhungen hatte sich die Wut der Protestbewegung "Gelbe Westen" entzündet. Am Wochenende werden neue Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt befürchtet.