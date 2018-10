Anti-Brexit-Demonstrant im Londoner Hyde Park. Quelle: Yui Mok/PA Wire/dpa

Zehntausende Demonstranten fordern auf einem Marsch in London ein zweites Brexit-Referendum. Nach ihrem Willen sollen die Bürger in Großbritannien über ein finales Abkommen zum EU-Austritt abstimmen dürfen. Der Protest der Kampagne "People's Vote" soll mit einer Kundgebung nahe dem Parlament enden.



Die Veranstalter rechneten mit über 100.000 Teilnehmern. An dem Protestzug beteiligen sich auch EU-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Sadiq Khan.