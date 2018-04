53 Abgesandte aus 55 Mitgliedsstaaten kamen damals zusammen, "größtenteils Länder der industrialisierten Welt", heißt es in einem Bericht der Organisation aus dem Jahr 1995. Was folgte, waren Massenkampagnen in den 1950er und 1960er Jahren, die vor allem die Bekämpfung von Tuberkulose, Malaria, Frambösie, Syphilis, Masern und Lepra zum Ziel hatten. Die Anfangserfolge konnten sich sehen lassen: So wurden zum Beispiel bis 1965 in 49 Ländern insgesamt 46 Millionen Menschen behandelt, die sich mit der Tropenkrankheit Frambösie infiziert hatten. Eine einzige Penicillin-Spritze reichte aus, um sie zu heilen.



Allerdings stellte sich in dieser Zeit heraus, dass Massenkampagnen zur Behandlung von Krankheiten sowie Impfprogramme nach immer gleichem Schema kein Allheilmittel darstellen konnten - gerade dann, wenn sie die eigentlich betroffene Bevölkerung in abgelegenen Gebieten nicht erreichen konnte. Für die WHO war dies der Anfang, gezielte Programme für einzelne Regionen zu starten.