Der US-Finanzinvestor Paul Singer ist beim koreanischen Hyundai-Konzern eingestiegen und will sich in den anstehenden Umbau einmischen. Sein Hedgefonds Elliott habe Aktien im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar (812 Millionen Euro) unter anderem am Autobauer Hyundai und dem Schwesterunternehmen Kia erworben, teilte der Finanzinvestor mit.



Das komplexe Geflecht um den Hyundai-Konzern reicht von Stahl- bis zur Autoproduktion und hat zusammen einen Marktwert von über 70 Milliarden Euro.